Adanaspor 3 - Denizlispor 0
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ADANASPOR 3 - DENİZLİSPOR 0

Adanaspor 3 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 1. haftasında Adanaspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 3-0 kazandı.

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Adanaspor 3 - Denizlispor 0

TFF 1.Lig 1. haftasında Adanaspor ile Denizlispor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-0 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Tevfik Altındağ, Onur Akbay (46' Gökhan Meral), Digao, Renan Diniz, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz (61' Yener Arıca), Bahattin Köse, Magaye Gueye (81' Ahmet Dereli), Abdulaziz Solmaz, Vinicius

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Denizlispor: Zeki Ayvaz, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh (65' Cihan Özkaymak), Andre Moritz (70' Hüseyin Atakan Üner), Barış Örücü (86' Ramazan Tarık Ergut), Taşkın İlter, Ziya Alkurt, Yasin Ozan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Hakem: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci, Alper Çetin

Goller: DK 2: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 10: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 75: Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Andre Moritz (Denizlispor), DK 32: Onur Akbay (Adanaspor), DK 47: Bekir Yılmaz (Adanaspor), DK 49: Barış Örücü (Denizlispor), DK 50: Vinicius (Adanaspor), DK 56: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 74: Renan Diniz (Adanaspor), DK 75: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 85: Tevfik Altındağ (Adanaspor)

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