Göztepe 2 - Fenerbahçe 2
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GÖZTEPE 2 - FENERBAHÇE 2

Göztepe 2 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Göztepe 2 - Fenerbahçe 2

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Mathieu Peybernes, Leo Schwechlen, Oscar Scarione, Andre Castro, Rajko Rotman, Yoan Gouffran (77' Halil Akbunar), Adis Jahovic, Nabil Ghilas (90' Tayfur Bingöl)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Roman Neustadter (85' Samed Karakoç), İsmail Köybaşı, Mathieu Valbuena, Josef De Souza, Mehmet Topal, Alper Potuk, Nabil Dirar (68' Aatif Chahechouhe), Robin Van Persie (68' Ahmethan Köse)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen, Serkan Tokat

Goller: DK 5: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 8: Andre Castro (Göztepe), DK 57: Oscar Scarione (Göztepe), DK 64: Martin Skrtel (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 23: Rajko Rotman (Göztepe), DK 87: Sabri Sarıoğlu (Göztepe), DK 90: Samed Karakoç (Fenerbahçe), DK 90: Beto (Göztepe), DK 90: Andre Castro (Göztepe)

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