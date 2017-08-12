İstanbulspor 2 - Eskişehirspor 2
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İSTANBULSPOR 2 - ESKİŞEHİRSPOR 2

İstanbulspor 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 1. haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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İstanbulspor 2 - Eskişehirspor 2

TFF 1.Lig 1. haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Zafer Şensoy (84' Halil Çolak), Aldin Cajic (73' Muhammed Demirci), Muhsin Yıldırım, Nemanja Kojic (68' Şaban Yılmaz Genişyürek)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Kaan Kanak, Felix Michel, Hasan Hüseyin Acar (71' Hasan Ayaroğlu), Uğur İnceman (46' Aykut Akgün), Hürriyet Güçer, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu (84' Semih Şentürk)

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar, Zorbay Küçük

Goller: DK 10: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor), DK 53: Onur Kolay (İstanbulspor), DK 57: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 59: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 6: Felix Michel (Eskişehirspor), DK 58: Erkan Zengin (Eskişehirspor), DK 89: Kaan Kanak (Eskişehirspor)

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