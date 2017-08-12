Gençlerbirliği'nde 'Khalili' 1 puanı getirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 'KHALİLİ' 1 PUANI GETİRDİ

Gençlerbirliği'nde 'Khalili' 1 puanı getirdi

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Gençlerbirliği ile K Karabükspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği 1 - K Karabükspor 1

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Gençlerbirliği ile K Karabükspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Luccas Claro, Ahmet Oğuz (46' Marko Milinkovic), Ahmet İlhan Özek (74' Vedat Muriqi), Zeki Yavru, Abdul Khalili, Kamal Issah, Tokelo Rantie, Petar Skuletic (57' Bady)

Teknik Direktör: Ümit Özat

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje (87' Hamidou Traore), Cristian Tanase, İlhan Depe (75' Andrey Bliznichenko), Andre Poko, Mustapha Yatabare (81' Evgen Seleznyov)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Engin

Goller: DK 3: Mustapha Yatabare (K Karabükspor), DK 23: Abdul Khalili (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: DK 20: Andre Poko (K Karabükspor), DK 21: Barış Başdaş (K Karabükspor), DK 60: Kamal Issah (Gençlerbirliği), DK 61: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 90: Hamidou Traore (K Karabükspor)
 

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Vah vah
12 Ağustos 201723:55
Milinkoviç i oynatan hocanın onu hoca yapanın ne deyim maç boyunca takım olarak kötüydü ama bu adam bir tane olumlu demiyorum olumlu yakın bir hareket koşu yapmamı ya berbat bir sezon bizi bekliyor.Ne yazık ki birde 3 arkadaşıma kombine alırdım bu berbat kadroyu mu izletecegiz
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