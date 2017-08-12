GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 'KHALİLİ' 1 PUANI GETİRDİ

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Vah vah

12 Ağustos 201723:55

Milinkoviç i oynatan hocanın onu hoca yapanın ne deyim maç boyunca takım olarak kötüydü ama bu adam bir tane olumlu demiyorum olumlu yakın bir hareket koşu yapmamı ya berbat bir sezon bizi bekliyor.Ne yazık ki birde 3 arkadaşıma kombine alırdım bu berbat kadroyu mu izletecegiz