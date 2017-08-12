Akhisar Bel. 1 - Sivasspor 0
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AKHİSAR BEL. 1 - SİVASSPOR 0

Akhisar Bel. 1 - Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Akhisar Bel. ile Sivasspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 1 - Sivasspor 0

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Akhisar Bel. ile Sivasspor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 1-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Helder Barbosa (81' Eray Ataseven), Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (60' Muğdat Çelik), Paulo Henrique

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Sergio Rochet, Elderson Echiejile, Mattias Bjarsmyr, Vitali Dyakov, Rıdvan Şimşek, Hakan Arslan, Galip Güzel (77' Kerim Avcı), Emre Kılınç, Auremir Dos Santos, Leandrinho (58' Hakan Bilgiç), Arouna Kone (66' Muhammet Demir)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş, Murat Özcan

Gol: DK 73: Paulo Henrique (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 1: Rıdvan Şimşek (Sivasspor), DK 76: Hakan Arslan (Sivasspor), DK 78: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 80: Hakan Bilgiç (Sivasspor), DK 80: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 82: Olcan Adın (Akhisar Bel.)

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