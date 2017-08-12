GENÇLERBİRLİĞİ - KARABÜKSPOR MAÇI SONRASI CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig, İlhan Cavcav sezonu ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği - K.Karabükspor ile evinde karşılaşıyor.
Karşılaşma biter bitmez Klasspor TV, canlı yayına geçiyor. Usta gazetecilerin değerlendirmeleri, yöneticilerin, futbolcuların ve teknik direktörlerin açıklamalarını canlı canlı yayınlıyor.
Saat 21:45'de Klasspor TV'den ayrılmayın...
Şimdilik Youtube üzerinden izlemek için >> https://www.youtube.com/watch?v=fqY50Zyvqbo
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CANLI YAYIN 21:45'DE BAŞLAYACAK