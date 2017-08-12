Gençlerbirliği - Karabükspor maçı sonrası Canlı Yayın
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GENÇLERBİRLİĞİ - KARABÜKSPOR MAÇI SONRASI CANLI YAYIN

Gençlerbirliği, K.Karabükspor maçı sonrası değerlendirmeler ve açıklamalar Klasspor TV'de canlı yayında olacak.

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Spor Toto Süper Lig, İlhan Cavcav sezonu ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği - K.Karabükspor ile evinde karşılaşıyor.

Karşılaşma biter bitmez Klasspor TV, canlı yayına geçiyor. Usta gazetecilerin değerlendirmeleri, yöneticilerin, futbolcuların ve teknik direktörlerin açıklamalarını canlı canlı yayınlıyor.

Saat 21:45'de Klasspor TV'den ayrılmayın...

Şimdilik Youtube üzerinden izlemek için >> https://www.youtube.com/watch?v=fqY50Zyvqbo

Çok yakında İphone, İpad, Android ve Smart TV uygulamaları üzerinden tüm canlı yayınlarımızı izleyebileceksiniz...

 

 

 

 

 

 

CANLI YAYIN 21:45'DE BAŞLAYACAK
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