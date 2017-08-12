ÇAYKUR RİZESPOR 4 - MANİSASPOR 1

Çaykur Rizespor 4 - Manisaspor 1
TFF 1.Lig 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisaspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-1 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı (70' Ümit Kurt), Marwane Saadane, Davide Petrucci, Recep Niyaz, Robin Yalçın, Leonard Kweuke (85' Bright Edomwonyi), Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio Segovia (85' Ozan Papaker)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Manisaspor: Emrullah Şalk, Hikmet Balioğlu, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Metin Yüksel, İsmail Haktan Odabaşı (46' Mustafa Sevgi), Daniel Dimov, Bilal Sebaihi (70' Zahit Fındık), Slavko Perovic, Axel Meye (82' Abdurrahman Kuyucu), Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar
Goller: DK 4: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), DK 6: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 32: Axel Meye (Manisaspor), DK 38: Iyayi Atiemwen (Çaykur Rizespor), DK 61: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), DK 79: (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 49: Iyayi Atiemwen (Manisaspor), DK 58: Braian Samudio Segovia (Çaykur Rizespor), DK 59: Metin Yüksel (Manisaspor), DK 64: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), DK 90: Bright Edomwonyi (Çaykur Rizespor)