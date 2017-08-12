İşte Adanaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 1. haftasında Adanaspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Adanaspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 1. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Hakem: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci, Alper Çetin

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