İŞTE ADANASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Adanaspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 1. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Karabaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Abdulaziz Solmaz, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Bariş Örücü, Zeki Ayvaz
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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Hakem: Onur Karabaş, Cumhur Altay, Bahtiyar Birinci, Alper Çetin
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