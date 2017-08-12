İŞTE GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Göztepe: Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Nabıl Dırar, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen, Serkan Tokat
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