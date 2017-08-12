İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

458 Okunma

İşte Göztepe - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Göztepe - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Göztepe: Leo Schwechlen, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Nabıl Ghılas, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Yoan Patrıck Gouffran

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Nabıl Dırar, Mathieu Valbuena, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen, Serkan Tokat

﻿

Göztepe 2 - Fenerbahçe 2
Giuliano, Kadıköy'de
3 puan alana 2 milyon TL
2
Statü değişti. Artık deplasmana kota var!
Ligler başlıyor! İşte ilk hafta programı
Soldado tesislerde
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿