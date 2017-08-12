ALANYASPOR - KASIMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:45'da başlayacak Alanyaspor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Ioannıs Manıatıs, Serges Flavıer Mbılla Etame, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Georgıos Tzavellas, Remy Rıou, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Adem Büyük, Syam Habıb Ben Youssef, Jhon Eduard Murıllo Romana, Olıvıer Veıgneau, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Hakem: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal, Ali Şansalan
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