İstanbulspor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İSTANBULSPOR - ESKİŞEHİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 1. haftasında İstanbulspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İstanbulspor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 21:00'da başlayacak İstanbulspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 1. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Eskişehirspor: George Felıx Mıchel, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın

Hakem: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar, Zorbay Küçük

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