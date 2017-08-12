İSTANBULSPOR - ESKİŞEHİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İstanbulspor - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 21:00'da başlayacak İstanbulspor - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 1. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy, Ali Dere
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: George Felıx Mıchel, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Chıkeluba Francıs Ofoedu, Kaan Kanak, Jerry Akamınko, Kayacan Erdoğan, Hürriyet Gücer, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar, Zorbay Küçük
Maç Detayları - Canlı Anlatım