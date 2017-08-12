İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, İlhan Depe
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım