İşte Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Gençlerbirliği ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Koray Gençerler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Tokelo Anthony Rantıe, Ahmet İlhan Özek, Luccas Claro Dos Santos, Petar Skuletıc, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Ümit Özat

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, İlhan Depe

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Koray Gençerler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Engin

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