AKHİSAR BEL. - SİVASSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisar Bel. - Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Akhisar Bel. - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Soner Aydoğdu, Onur Ayık, Paulo Henrıque Carneıro Fılho, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Sivasspor: Arouna Kone, Elderson Echıejıle, Vıtaly Dyakov, Galip Güzel, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Auremır Evangelısta Dos Santos, Rıdvan Şimşek, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Sergıo Ramon Rocket Alvarez
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Barış Şimşek, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş, Murat Özcan
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