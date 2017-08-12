İşte Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 1. haftasında Çaykur Rizespor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 1. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Manisaspor: Mehmet Enes Sığırcı, Metin Yüksel, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar

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