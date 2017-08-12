İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Çaykur Rizespor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 1. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Recep Niyaz, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Akkan, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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Manisaspor: Mehmet Enes Sığırcı, Metin Yüksel, Billal Sebaıhı, İsmail Haktan Odabaşı, Axel Meye Me Ndong, Emrullah Şalk, Abdulkadir Korkut, Slavko Perovıc, Iyayı Belıeve Atıemwen, Danıel Svetoslavov Dımov, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok, Erkan Özdamar
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