Beşiktaş 100 bin forma sattı
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BEŞİKTAŞ 100 BİN FORMA SATTI

Beşiktaş 100 bin forma sattı

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak amblemine üçüncü yıldızı ekleyen Beşiktaş, şu ana kadar yeni sezon formalarında 100 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

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Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak amblemine üçüncü yıldızı ekleyen Beşiktaş, şu ana kadar yeni sezon formalarında 100 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Çubuklu, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı modelde, 12 Temmuz'da satışa çıkarılan yeni sezon formalarına Beşiktaş taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Bir aylık süre içinde 100 bin formanın satıldığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, bir aylık süre içinde gerçekleştirilen forma satış rakamının bir rekor olduğunu söyledi.

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