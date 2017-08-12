Gaziantepspor'dan anlamlı forma
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GAZİANTEPSPOR'DAN ANLAMLI FORMA

Gaziantepspor'dan anlamlı forma

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, yeni sezonda, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu formayla mücadele edecek.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, yeni sezonda, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşenlerin isimlerinin yazılı olduğu formayla mücadele edecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin, 2017-2018 sezonunda, yeni hazırlanan ve üzerinde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunda şehit düşen 6 bin 317 kişinin adının yazılı olduğu kırmızı-siyahlı formayı kullanacağı belirtildi.

Gaziantep temsilcisi ayrıca, maçlarda, üzerinde şehrin silüetinin bulunduğu beyaz formayı da giyecek.

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