MEDEL: "BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM"

Beşiktaş’ın Inter’den transfer ettiği Gary Medel için Başkan Fikret Orman’ın da katılımıyla bir imza töreni düzenlendi.

Beşiktaş’ın İtalyan takımlarından Inter’den kadrosuna kattığı Medel, Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, toplantıda Medel ile birlikte kameraların karşısına geçerken, Beşiktaşlı yöneticiler de organizasyonda hazır bulundu.

Orman: “Medel’e ailemize hoş geldin diyorum”

Camia için çok mutlu bir gün yaşadıklarını belirten Orman, “Hayırlı olsun. Açıkçası camiamız ve kurumumuzla gurur duyuyorum. Transfer döneminde, almak istediğimiz oyuncuların çoğuna başka kulüplerden teklifler vardı. Ancak oyuncular böyle profesyonel bir kulübe gelmeyi tercih ettiler. Bunlardan biri de Medel. Biz onu bir süre takip ettik, o da bize gelmeyi çok istedi. Allah utandırmasın. Büyük Beşiktaş taraftarı ile bu hafta buluşamayacağız. Kısmet Kasımpaşa maçına olacak. Artık bizim açımızdan transfer döneminin de sonuna geldik. Medel’e de ailemize hoş geldin diyorum” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş’ta transfer bitmez”

Transfer harekatının bitip bitmediği yönündeki bir soruya ise Fikret Orman, “Beşiktaş’ta transfer bitmez. Şimdi olur, devre arasında olur. Sezon başında 3 transfer yapacağız dedik. Ama 5 tane yaptık. Orkan bizim yatırımımızdı. Gökhan Töre sakatlandığı için de Lens’i aldık. Şimdi biraz satış yapacağız. Kadromuzda yabancı sayımız fazla. Forma şansı bulamayan oyuncularımızı kiralama ve satma yöntemine gideceğiz. Ama transferde her an her şey olabilir” diye cevap verdi.

Medel: “Büyük bir kulübe geldim”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Medel, “Bana verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür ederim. Benim ve ailem için çok mutlu bir gün. Beşiktaş’a geldim ve çok büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi’nde oynadı takım ve bu hedefler doğrultusunda ben de katkı yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Nerede oynadığım önemli değil”

Kendisini hangi mevkide rahat hissettiği yönündeki bir soruya Medel, şöyle cevap verdi:

“İlk 11’de oynadığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Stoper olmuş veya başka bir yer olmuş fark etmez.”

“Melo’ya saygım var”

Kendisine takılan "pitbull" lakabının Galatasaraylı eski futbolcu Melo’ya da verildiğinin hatırlatılması üzerine Şilili futbolcu, ”Melo, eski takım arkadaşım. Kendisine de saygım var. Ama ben de onun burada bıraktığı başarıların üstüne çıkıp arkamda güzel izler bırakmak istiyorum” diye konuştu.

“Beşiktaş’ın büyük taraftarı var”

Siyah-beyazlıların çok büyük taraftarının olduğuna dikkat çeken Gary Medel, “Ben de 12 numarayı seçtim çünkü bu taraftarın numarası. Boca’dan da teklif aldım ama burayı seçtim. Çünkü buranın taraftarı da çok ateşli” diyerek sözlerini noktaladı