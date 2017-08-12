TFF 1.Lig'de 2. hafta programı açıklandı
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TFF 1.LİG'DE 2. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

TFF 1.Lig'de 2. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20, 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:

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TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18, 19, 20, 21 Ağustos tarihlerinde oynanacak 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Ağustos Cuma:

19.45 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

21.45 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Ağustos Cumartesi:

19.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok (Stadı daha sonra açıklanacak)

20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

20 Ağustos Pazar:

19.45 Eskişehirspor-Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Altınordu-MKE Ankaragücü (Bornova)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor (Gaziantep)

21 Ağustos Pazartesi:

19.45 Ümraniyespor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat)
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