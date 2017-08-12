OSMANLISPOR'A SLOVAK STOPER

Osmanlıspor, Belçika'nın Lokeren takımından Slovak stoper Branislav Ninaj'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Başkent temsilcisi, Danimarkalı Andreas Maxsö'nün ardından bir başka genç stoperi daha kadrosuna kattı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Belçika'nın Lokeren ekibinden 23 yaşındaki stoper Ninaj, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı.
Öte yandan, geçen sezonu Romanya'nın Astra Giurgiu takımında kiralık geçiren Japon Takayuki Seto'nun sözleşmesi feshedildi.
Gümüşhanespor'dan transfer edilen forvet oyuncusu Ali Özgün de BUGSAŞ Spor'a kiralandı.