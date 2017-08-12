Gary Medel, sağlık kontrolünden geçti
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GARY MEDEL, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gary Medel, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Beşiktaş'ın İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'den kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzalanan Şilili milli oyuncu Gary Alexis Medel Soto, sağlık kontrolünden geçirildi.

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