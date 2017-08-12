Giuliano, Kadıköy'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİULİANO, KADIKÖY'DE

Giuliano, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübüyle kiralanması konusunda görüşmelere başladığı Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

462 Okunma

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübüyle kiralanması konusunda görüşmelere başladığı Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

Brezilyalı yıldız kulüp binasında Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Giuliano Victor De Paula ardından Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi. Sarı lacivertli taraftarlar müzede karşılaştıkları yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Ardından Maraton Tribünü’nde bulunan Fenerium mağazasına geçen Giuliano Victor De Paula, yeni sezon formalarını ve Fenerium ürünlerini inceledi.

Fenerbahçe Televizyonu'nu da ziyaret eden Brezilyalı futbolcu, soyunma odalarını da gezerek stat gezisini saha içinde noktaladı.

Giuliano Victor De Paula, Fenerbahçe Televizyonu ziyareti sırasında Rıdvan Dilmen ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
3 puan alana 2 milyon TL
1
Statü değişti. Artık deplasmana kota var!
Ligler başlıyor! İşte ilk hafta programı
Soldado tesislerde
Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra İspanyol santrfor
Spordaki şiddet masaya yatırıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿