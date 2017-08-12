Sezonun ilk golü Elia'dan
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SEZONUN İLK GOLÜ ELİA'DAN

Sezonun ilk golü Elia'dan

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Medipol Başakşehir'in, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlarken, sezonun ilk golünü ev sahibi takımın yeni transferlerinden Eljero Elia attı.

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Süper Lig'de 2017-2018 sezonu Medipol Başakşehir'in, Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçla başlarken, sezonun ilk golünü ev sahibi takımın yeni transferlerinden Eljero Elia attı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın 21. dakikasında Edin Visca'nın pası ile topla buluşan Elia, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge filelerini de havalandıran Elia, takımının ve kendisinin ligdeki ilk golünü atan isim oldu.

Medipol Başakşehirli Visca ise verdiği pasla Elia'yı golle buluşturarak ligin ilk asistini gerçekleştirdi.

Süper Lig'de sezonun ilk başlama vuruşunu ise Medipol Başakşehir'den Adebayor ve Mossoro yaptı.

Sezonun ilkleri

Ligde 2017-2018 sezonun ilkleri şöyle:

İlk gol: 21. dakika Elia (Medipol Başakşehir)

İlk asist: 21. dakika Edin Visca (Medipol Başakşehir)

İlk sarı kart: 44. dakika Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

İlk taç atışı: 2. dakika Aziz Eraltay (Bursaspor)

İlk aut atışı: 6. dakika Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

İlk şut: 5. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)

İlk isabetli şut: 17. dakika Adebayor (Medipol Başakşehir)

İlk korner: 65. dakika Batalla (Bursaspor)

İlk ofsayt: 3. dakika Deniz Yılmaz (Bursaspor)

İlk faul: 11. dakika Clichy (Medipol Başakşehir)

İlk oyuncu değişikliği: 65. dakika John çıktı, Kubilay Kanatsızkuş girdi (Bursaspor)

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