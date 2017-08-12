33 SEZONDUR GOLSÜZ AÇILIŞ YOK!

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Antalyaspor maçıyla başlayacak son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Son 16 sezonda 4. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 29 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 25 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

Tek yenilgi 16 yıl önce

Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 16 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Son 4 sezonda kazandı

Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Alanyaspor'u evinde 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 35 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

33 sezondur golsüz açılış yok

1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 33 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 106 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.

Beşiktaş, şampiyon olduğu son 2 sezona ise gollü başlangıçlar yaptı. 2015-2016'da Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Alanyaspor'a evinde 4-1 üstünlük sağladı.