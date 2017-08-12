3 PUAN ALANA 2 MİLYON TL

2017-2018 futbol sezonu için ilk düdük bu akşam çalacak. Yayın gelirlerinin 988 milyon TL'den 1.4 milyar TL'ye çıktığı yeni sezonda kulüplerin kasası tam anlamıyla dolarken, takımlar sahada kazandıkları her 3 puan için en az 2 milyon lira alacak.

Beraberlik durumunda 1'er milyon lirayı kasalarına koyacaklar. Futbolcu değeri bakımından 800 milyon Euro'luk değere ulaşan Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldıran takım ise sadece yayın gelirinden kasasına 150 milyon liraya yakın para koyacak.

İlk düdük bugün çalacak kasalar dolacak 3 puana 2 milyon TL verilecek . Ligi son sırada tamamlayan takım ise en az 30 milyon lira kazanacak. Süper Lig'de bu sezon en değerli kadroya sahip takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların oyuncu değeri 119 milyon Euro'yu aştı.

Takımın en değerli oyuncusu ise 13 milyon Euro ile Anderson Talisca oldu. Beşiktaş'ı bu alanda Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılı takımın değeri 99.5 milyon Euro.

Fenerbahçe ise 76.4 milyon Euro'luk değeriyle 3'üncü sırada yer alırken, geçtiğimiz sezonun flaş takımı Başakşehir, oyuncu değerleri bakımından 3 büyüklerden hemen sonra geliyor. Takımın oyuncu değeri 73.7 milyon Euro.

TRANSFERİN YILDIZI GALATASARAY

* Gider 34.2 milyon Euro* Gelir 17.3 milyon Euro

800 milyon Euro: Süper lig'deki takımların değeri

1.4 milyar TL: Yayın havuzundan dağıtılması beklenen para

20 bin TL: 1'inci kategorideki hakemin aylık maaşı

4.9 milyon Euro: Süper Lig'in en çok kazanan oyuncusu Robin van Persie'nin ücreti

2.5 milyon Euro: Süper Lig'in en çok kazanan Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ücreti

13 milyon Euro: Süper Lig'in en değerli oyuncusu Talisca'nın bonservis fiyatı

547 bin adet: En çok Passolig kart satan takım Fenerbahçe

2.9 milyon adet: Türkiye'de toplam satılan Passolig kart sayısı

30 bin adet: En çok kombine kart satışı yapan takım Beşiktaş

14 milyon Euro: Takımına en çok para kazandıran oyuncu Cengiz Ünder oldu

Yüzde 30.7: 3 büyüklerin yayın gelirindeki payı

Yüzde 69.3: 15 kulübün yayın gelirindeki payı