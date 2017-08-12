ANKARA, FUTBOLUN HİÇ BİR ZAMAN "BAŞKENTİ" OLAMADI!

Türk futbol tarihin en üst liginde 60'ncu randevu başlıyor. Bugüne geride kalan 59 sezonda Ankara, şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, Bursaspor, Üç Büyüklerin şampiyonluk amborgosuna baş kaldırırken, Türkiye Cumhuriyetine Başkentlik yapan Ankara, hala futbolun Başkenti olamadı.

Hasret bitiyor, futbol heyecanı başlıyor. Profesyonel olarak 1959 yılında santra yuvarlağına konan futbol topunun peşinden bu sezonda yine milyonlar koşacak. Atılan goller, kimini üzecek, kimini sevindirecek. Birçok takım şampiyonluk parolasıyla, lige başlayacak, sonuçta bu mutluluğu bir takım yaşayacak.

Ocak ayında vefat eden Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın adını verildiği, Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı ile start aldı. Başkent Ankara'yı ligde Gençlerbirliği ve Osmanlıspor takımları temsil edecek.

HT Ankara, geride kalan 59 sezonu masaya yatırıp, Türk futbolunun en üst liginde Başkent Ankara'nın karnesini çıkardı. Sıradan bir Anadolu kasabası, Türkiye Cumhuriyeti'ne Başkentlik yaparken bu kent, asrın oyunu futbolun hiç bir zaman "Başkenti" olmadı.

Trabzonspor, Üç büyüklerin şampiyonluk ambargosuna son verirken, Bursaspor bile bu zaferi yaşarken, 6 milyonlu Başkent Ankara, şampiyonluk yaşamayan ender başkentlerden biri olarak bu ligde mücadelesini sürdürüyor.

Zaman zaman ligde 6 takımla birlikte temsil edilmesine rağmen, bu başarıya ulaşamamış olmak çok düşündürücü. Ankara, futbolda şampiyonluk yaşamayan ender şehirlerinden biri olarak kent sakinlerini üzmeye devam ediyor.

1964-65 sezonunda Ankaargücü, Gençlerbirliği, Ankara Demirspor, PTT, Şekerspor, Hacettepe olmak üzere 6 takımla Türk futbolunun lokomotifi olan bu şehir, 1976-77 sezonunda ilk kez ligde takımsız kaldı. Bir sezon aradan sonra Ankaragücü, lige çıkıp, yalnızlığa son verip, ardından tekrar düştü. 1978-79 sezonunda o zamanın Ankara ilçesi Kırıkkale Başkentli futbolseverler ligde teselli bulundu.

EN FAZLA ANKARAGÜCÜ MÜCADELE ETTİ

Bugüne kadar Ankara'nın Süper Lig'de oynayan takım sayısı Kırıkkalespor'u da sayarsak 10' buldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra bu ligde bugün olmayan Ankaragücü en fazla yer alan takım unvanına sahip. Üç Büyüklerin firesiz 59 kez boy gösterdiği ligde Sarı-Lacivertliler, 49 kez sahne aldı.

Diğer Başkent temsilcilerinin ligde puan mücadelesi veriş sezonlarının sayısı şöyle:

Gençlerbirliği (45), Ankara Demirspor (13), PTT -Türk Telekom (12), Şekerspor-Şekerhilal (10), Ankaraspor-Osmanlıspor (8), Hacettepe-Keçiörengücü (8), Gençlerbiliği Oftaş-Hacettepe (2), Petrolofisi (1) Kırıkkalespor (1)

TARİH SAHNESİNDEN SİLİNDİLER

Şekerspor, Petrolofisi ve PTT takımları, futbol şubelerini kapatıp, tarih sahnesinden silindiler.

EN BÜYÜK BAŞARI GENÇLERBİRLİĞİ'NİN

Lig tarihinde Gençlerbirliği, 2002-2003 sezonunda ligi üçüncü bitirip, lig tarihinde en büyük başarısını alan Başkent takımı oldu. Ankaragücü'nün en başarılı sezonları, 1984-85 ve 2001-02 sezonlarında 2 kez dördüncülük olmuştur. Osmanlıspor'un en büyük başarısı da 2015-2016 sezonundaki lig 5'nciliğidir. Ankaragücü, 2011-2012 sezonundan beri ligde yer almamakta.

3 GOL KRALI

Şampiyonluk yaşamayan Ankara 59 yıllık lig tarihinde 4 kez Gol Krallığı başarısı göstermiştir.

Fikri Elma (Ankara Demirspor) 1961-62 Sezonu 21 Gol

Ertan Adatepe (Ankaragücü) 1965-66 Sezonu 20 Gol

Ertan Adatepe (Ankaragücü) 1966-67 Sezonu 18 Gol

Ali Osman Renklibay (Ankaragücü) 1975-76 Sezonu 17 Gol

EBEDİ PUAN DURUMU

TAKIM- T. SEZON- OYNADIĞI - GALİBİYET- BERABERLİK- MAĞLUBİYET- ATTIĞI- YEDİĞİ - T. PUAN

Ankaragücü: 49- 1608- 511- 468- 629- 1847- 2123- 2001

Gençlerbirliği: 45- 1508- 508- 449- 511- 1915- 1965- 1973

Ankara Demirspor: 13- 418- 116- 153- 149- 447- 509- 501

PTT (Türk Telekom): 12- 384- 97- 134- 153- 352- 467- 425

Şekerspor: 10- 320- 73- 100- 147- 309- 481- 319

Osmanlıspor: 8- 272- 76- 78- 118- 299- 400- 306

Hacettepe: 8- 252- 67- 76- 109- 243- 334-277

Gençlerbirliği Oftaş: 2- 68- 15- 17- 36- 54- 99-

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Petrolofisi: 1- 34- 8- 5- 21- 38- 73- 29

Kırkkalespor: 1- 30- 5- 8- 17- 21- 64-

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