Gençlerbirliği - Karabükspor maç öncesi değerlendirmeler...
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GENÇLERBİRLİĞİ - KARABÜKSPOR MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER...

Gençlerbirliği - K.Karabükspor maçı öncesi Klasspor TV ekranlarında usta gazeteciler ile maçı değerlendiriyoruz...

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Klasspor TV'de artık maç öncesi ve sonrası canlı yayınlar var.

Gençlerbirliği - Karabükspor maçı öncesi Ankara'nın usta gazetecileri bir araya gelip maçın kritiğini yapıyoruz. Hürriyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Özgür Şahiner, Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan  Kemal Erkılıç, Klasspor ve Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve gazeteci Engin Kocabıyık ile maç öncesi değerlendirmeler Klasspor TV ekranlarında...

Saat 19:00 - 19:30 arasında kadroları, transferler, oyun şablonunu ve rakibi değerlendireceğimiz programı kaçırmayın.

Karşılaşma sonrası maç sonu röportajlar, basın toplantısı ve usta gazeteciler ile değerlendirmeler yine Klasspor TV ekranlarında sizlerle olacak.

 
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