YİĞİNER: "ANKARAGÜCÜ, DESTEKLERİ FAZLASIYLA HAK ETTİ"

Ankaragücü, TFF 1. Lig’deki ilk maçında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, Başkanvekili Metin Akyüz ve Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Yiğiner, “İlerleyen haftalarda, yakaladığımız pozisyonları değerlendirip hanemize 3 puanları ekleyerek, hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.

“Oyunu beğendim”

Erzurum karşısındaki oyunu beğendiğini dile getiren Başkan Yiğiner, “İlk maç olmasına rağmen sahada iyi bir mücadele vardı. İyi bir takımımız var, umut veren bir oyun sergiledik. Karşılaşmada 2-3 net pozisyonumuz vardı, bunlardan birini bile değerlendirseydik sahadan 3 puanla ayrılabilirdik. Oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım vardı, ben bugünkü oyunu beğendim. Bu ligin yabancısıyız, ilk haftada 1 puan almak iyidir. Bundan sonraki haftalarda, yakaladığımız pozisyonları değerlendirip hanemize 3 puanları ekleyeceğiz ve hedefimiz olan Süper Lige çıkacağız” diye konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, lige 1 puanla giriş yaptı

“Ankaragücü, destekleri fazlasıyla hak etti”

Ankara’nın 5,5 milyon kişinin olduğu bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Yiğiner, Ankaragücü’nün bu güçle beraber Süper Lig’e çıkması gerektiğini söyledi.

Yiğiner’in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Ankaragücü taraftarları takımına sımsıkı bağlı ve yürekten seven kişilerden oluşuyor. Ankaragücü, karşılığı olan bir kulüptür. Ankaragücü’nün ayağa kalkması ve Süper Lig’de mücadele etmesi lazım. Yönetim olarak yıllarca bunun mücadelesini verdik. Son günlerde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından maç öncesi transfer yasağını kaldırdık. Dün akşam saatlerinde, ön anlaşma yaptığımız oyuncuların lisanslarını çıkararak Erzurum karşısında oynatabildik. Bize maddi yardımı sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Belediye Başkanımız Melih Gökçek ve Ankaralı iş adamlarına teşekkür ediyorum. Bu desteği de Ankaragücü’nün fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte, her şey daha iyi olacak. “

İLİŞKİLİ HABER Kritik toplantı yapıldı, transfer yasağı gün içinde kalkıyor

Kombine satışlarının önemi

Bu geçiş döneminde Ankaragücü taraftarlarının, Passolig ve kombine kartlarına ağırlık vermesi gerektiğini belirten Yiğiner, “Bu sene bu ligde yeni olmamıza rağmen Passolig sayısında birçok takımın üzerine çıktık. Bu kadar kısa zaman içerisinde en yüksek passolig sayısına ulaşan takımlar arasına girdik. Ayrıca hafta içi olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu geçiş döneminde, taraftarlarımızın Passolig ve kombine satışlarına ağırlık vermesi gerekiyor. Bu sayede oyuncuların peşinatlarını, kombine satışlardan elde edilecek gelir ile ödeyebiliriz“ dedi.

“Bazı mevkilerde eksiklikler var”

Teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda transferlerin devam edebileceğinin işaretini veren Yiğiner, “Yaklaşık 1 ay daha transfer dönemi sürecek. Süper Lig’den veya TFF 1. Lig’den alacağımız oyuncular olabilir. Hocamız İsmail Kartal’ın raporuna göre hareket edeceğiz. Takımın belli mevkilerinden bazı eksiklerin olduğu da göze çarptı. Lisansı çıkmayan oyuncularımız da var. Daha iyi olacağız” diye konuştu.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve oyuncular ne dedi?

Metin Akyüz: “Geçen seneki başarımızı göstermek istiyoruz”

Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, “İki yeni ekip karşı karşıya geldi. İki takım da pozisyonlara girdi ve değerlendiremedi. Bana göre 1 puan, iyi bir puan. Cuma günü olmasına rağmen taraftarlarımız stadyumu doldurdu. Daha iyi olacağına inanıyorum. Bu sene de geçen seneki başarımızı gösterip Süper Lig’e çıkmayı planlıyoruz. Yabancı oyuncuların birkaçında lisans problemi oldu, haftaya kadar bu işi çözeceğiz” dedi.

Tuna Yılmaz: “Oynanan futbol, iyi sinyaller verdi”

Ankaragücü Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz ise, “TFF 1. Lig’de ilk maçımıza çıktık. Hazırlık maçlarına göre, takımı daha iyi ve daha diri buldum. Duran toplar haricinde rakibe pozisyon vermedi. Hazır olmayan oyuncularımız var. 3-4 haftaya kadar bu ligde iddialı konuma geliriz. Oynadığımız futbol, bunun sinyalini verdi” diye konuştu.