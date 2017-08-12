ANKARAGÜCÜ'NDE İSMAİL KARTAL VE OYUNCULAR NE DEDİ?

TFF 1. Lig'in 1. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal ve oyuncularından Nduka, Ferhat Çulcuoğlu, Enes Kubat ve Korcan Çelikay açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça çıkana kadar oyuncularımızın ve bizlerin kafasında çok büyük sorunlar vardı. Transfer yasağı kalkacak mı birçok şeyle hepimizin gözü kulağı başkandan gelecek habere bağıydı. Son 24 saatte oyuncularımızı motive etmeye çalıştık" dedi.



"2-3 tane net pozisyona girdik"



İlk defa bir arada oynayan oyuncuların bu kadar disiplinli, mücadele eden ve coşkulu takım beklentilerinin üstünde olduğunu ifade eden Kartal, "2-3 tane net pozisyona girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Mücadele anlamında coşkumuz anlamında maçı kazanabilme anlamında rakibimizden bir adım öndeydik. Birkaç tane de final paslarını doğru zaman ve doğru şekilde artırabilseydik bugün maçı kopartıp çok net bir galibiyet ile de ayrılabilirdik" diye konuştu.

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"Zamana ihtiyacımız var"



Kartal, zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bugün 4-5 takımda oynayabilecek oyuncularımızın sakatlığı nedeniyle bazılarının lisansı yetişmemesinden dolayı bazıları anlaştığımız halde tam hazır olmadığı için oynatamadığımızdan dolayı elimizde olan mevcut kadro ile sahaya çıktık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Çok iyi mücadele ettiler. Zaman içerisinde görecekler çok iyi çalışıyoruz. Aramıza katılacak oyuncu arkadaşlarımızla beraber Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz. Zamana ihtiyacımız var. Hep beraber çok çalışıyoruz. Bu bir puan camiamıza hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

Karşılaşmanın ardından Ankaragüçlü oyuncuların açıklamaları ise şu şekilde:

Nduka: “Her hafta daha iyi olacağız”

Her zaman ilk maçlar zorlu geçer. Takım olarak da hazır değiliz. İyi mücadele ederek 1 puanı aldık. Her hafta daha iyi olup ileriye gideceğiz. Bizim mutlak hedefimiz, Süper Lig’e yaklaşmak üzerine kuruludur. Ben iki gün önce antrenmanda sakatlandım. Denedik ama bu maçta oynayacak duruma gelemedim. Doktordan rapor çıktıktan sonra sahalardan ne kadar uzak kalacağım belli olacak.

Ferhat Çulcuoğlu: “1 puan kötü değil”

İki takım da maça tedirgin başladı. İki ekibin maçın başında birbirinden korkar bir hali vardı. Osman Özköylü hocanın takımları, genel olarak iyi pas yapan bir yapıda oluyor. Bizim üzerimizde de bunun çekingenliği vardı. Bu oyun yapısına uygun antrenmanlar yapıp rakibe iyi çalıştık. Hocanın dediklerine bağlı kalmaya çalıştık, zaman zaman taktik savaşları oldu. Bu maçtan 3 puanla ayrılsaydık iyi olacaktı ama 1 puan da kötü değildi. Maçın hakkının da beraberlik olduğunu söyleyebilirim.

3-4 hafta sonra takım oturduktan ve yeni isimlerin de takıma katılmasının ardından çok daha iyi bir Ankaragücü izleteceğiz. Yeni kurulan bir ekip için ilk 2’den Süper Lig’e çıkmak, büyük bir hedef olur. Şu anki hedefimiz, sezon sonunu Play-off’un içinde bitirmektir.

Enes Kubat: “Takımımız, umut veriyor”

İki ekibin kadrosu da yeni kuruldu. Maç oldukça dengeli geçti. İki takımın oyuncuları da risk almadı belki de. Yalnız biz bir tık daha iyiydik diyebilirim. Takımımız, umut veriyor. Bu maçta, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İlk hafta için iyi bir futbol oynadı. Birkaç hafta sonra takımımız daha iyi oturacak. Adaptasyon sorunu ortadan kalkınca bu ligin en iyi ekipleri arasında olacağız.

Korcan Çelikay: “Uyum sürecini atlatacağız”

İki takım da kontrollü oynadı. Yeni bir ekibiz, biraz zamana ihtiyacımız var. Yavaş yavaş çok daha iyi yerlere geleceğiz. Takımda yeni arkadaşlarımız var, uyum süreci olması normaldir. Önümüzde iki deplasman var, oralardan puan ve puanlar çıkarmak istiyoruz.