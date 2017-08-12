STATÜ DEĞİŞTİ. ARTIK DEPLASMANA KOTA VAR!

Samsun'da oynanan Konyaspor - Beşiktaş Süper Kupa maçı sonrası yaşanan olaylar ardından tribünlerde yaşanabilecek sorunlar nedeni ile değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu, stat kapasitesinin en az %5'lik bölümünü misafir takıma verilmesi kuralını korurken, verilebilecek en fazla yeri %10 ile sınırlandırdı.

Üstelik %5'den fazla verilmesi durumunda bunun İl Güvenlik Kurulu kararına bağlanmasını hükmetti.

Dün yayınlanan statü değişikliği ile örneğin 19200 kişi kapasiteli Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü ve Gençlerbirliği, misafir takıma en az 920 kişilik yer vermek zorunda idi. Bu zorunlulukta bir değişiklik yapılmamasına rağmen artık iki kulüpte İl Güvenlik Kurulundan izin alarak en fazla 1920 kişilk yer verebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle İstanbul takımları ile oynanan maçlarda Gençlerbirliği, 4156 kişi kapasiteli Saatli Kale arkası tribünün tamamını ve 1246 kişi kapasiteli Kapalı A tribünü misafir takıma ayırıyordu. Yeni düzenleme ile Gençlerbirliği artık rakip takıma o da özel izin ile en fazla 1920 kişilik yer verebilecek.

Bu karar Spor Toto Süper Lig, TFF 1,2 ve 3.ligde oynanacak tüm karşılaşmaları kapsayacak...