MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - BURSASPOR 0

Medipol Başakşehir 1 - Bursaspor 0
Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Eljero Elia, Marcio Mossoro (72' Sokol Cikalleshi), Mahmut Tekdemir, Edin Visca (72' Tunay Torun), Emmanuel Adebayor (89' İrfan Can Kahveci)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Aziz Behich, Barış Yardımcı (82' Cristobal Jorquera), William Troost-ekong, Emmanuel Badu, Joshua John (65' Kubilay Kanatsızkuş), Pablo Batalla, Deniz Yılmaz, Mikel Agu (84' Furkan Soyalp), Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Yiğit Arslan
Gol: DK 21: Eljero Elia (Medipol Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 44: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), DK 83: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
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