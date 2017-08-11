ANKARAGÜCÜ, LİGE 1 PUANLA GİRİŞ YAPTI

MKE Ankaragücü 0 - BB Erzurumspor 0
TFF 1.Lig 1. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Gençer Cansev, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas (76' Alaaddin Okumuş), Mehmet Sak, Ferhat Kiraz (69' Enes Kubat), Marc Kibong Mbamba, Ferhat Çulcuoğlu, Cheikhou Dieng (89' Sercan Kaya), İlhan Parlak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer (81' Kubilay Sönmez), Erhan Çelenk, Abdulkadir Özdemir, Gökhan Karadeniz (74' Murat Gürbüzerol), Hamza Younes (69' Mert Nobre)
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge
Sarı Kartlar: DK 2: Mehmet Ozan Tahtaişleyen (BB Erzurumspor), DK 50: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), DK 75: Boubacar Mansaly (BB Erzurumspor)