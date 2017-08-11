İşte Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Medipol Başakşehir - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Deniz Yılmaz, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Barış Yardımcı, Ndubısı Mıkel Agu, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong

Teknik Direktör:

Hakem: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir, Yiğit Arslan

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