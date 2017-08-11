MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 1. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

1472 Okunma

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 1. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ferhat Çulcuoğlu, Alihan Kubalas, Cheıkhou Dıeng, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Marc Kıbong Mbamba, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Abdulkadir Özdemir, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Erhan Çelenk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge

﻿

MKE Ankaragücü 0 - BB Erzurumspor 0
Ankaragücü, transfer yapmaya devam edecek mi?
1
Ankaragücü'nün yeni Afrikalısı: Cheikhou Dieng
4
Ankaragücü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
5
Ankaragücü'nde yasak kalktı, lisanslar çıktı
Spordaki şiddet masaya yatırıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿