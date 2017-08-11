MKE ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 1. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Süleyman Abay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ferhat Çulcuoğlu, Alihan Kubalas, Cheıkhou Dıeng, Mehmet Sak, Arif Morkaya, Marc Kıbong Mbamba, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Abdulkadir Özdemir, Hamza Younes, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer, Lokman Gör, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Hüsnü Emre Çelimli, Mert Güzenge
Maç Detayları - Canlı Anlatım