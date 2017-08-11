MİLİNKOVİC: "HEDEFLEDİĞİMİZ TEMPOYU BULURSAK..."

Kırmızı-karaların Sırp futbolcusu Marko Milinkovic, “İyi hazırlandık. Taraftarımız olmadan yapamayız” dedi

Gençlerbirliği’nin geçen sezon Bratislava’dan transfer ettiği Marko Milinkovic, bu sezon göstereceği performansla takımda parlayacak isimlerden biri. Sırp futbolcunun sol ayağından çıkan paslar oyunun seyrini değiştirebiliyor. 1 yılın ardından Ankara’ya ve takıma uyum sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, takımdaki arkadaşlığın çok iyi olduğunu söyledi.

Taraftarlardan bu özel sezon için ekstra destek isteyen Marko, lig için de hazır olduklarını ifade etti.

Nasıl bir sezon öncesi hazırlık dönemi oldu?

-Hollanda kampı çok iyi geçti. Güzel hava koşullarında sıkı hazırlık maçları ve yoğun idmanlar yaptık. Burada da iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Lig için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç hafta içinde hedeflediğimiz tempoyu bulursak taraftarımızı memnun eden bir futbol oynayabiliriz.

“Evimizde gibi mutluyuz”

Takımdaki hava nasıl?

-Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hepimiz istekli ve iyi çalışıyoruz. Evimizde gibi huzurlu ve mutluyuz.

﻿ Futbolcu Bilgisi Marko Mılınkovıc kimdir?

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Kendini nasıl hissediyorsun bu sezon için? Benim yıldız adaylarımdan biri sensin...

-Uzun bir lig maratonu olacak. Karabük maçı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kendi sahamızda, bu özel sezona 3 puanla başlamak büyük moral olur. Kendimi iyi hissediyorum, mücadeleye hazırım.

Ankara’ya alıştın mı?

-1 senedir buradayım. Ankara’daki hayatıma alıştım. Burayı gerçekten çok seviyorum.

“Tribünde görmek güç veriyor”

Taraftarlara mesajın nedir?

-Sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim 12. oyuncumuz onlar. Desteklerine her zaman ihtiyacımız olacak. Onları tribünde görmek bizlere güç veriyoruz.

Takıma çok sayıda yeni isim geldi.

-Giden arkadaşlarımızın yerine yeni isimler getirildi. Maçlarda kendilerini gösterip, iyi bir iş çıkaracaklar diye düşünüyorum. Teknik direktörümüz Ümit Özat bizlere gerekli bilgileri veriyor. Sahada ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bize de çıkıp oynamak kalıyor. Umarım hepimiz başarılı oluruz.