ZİRAAT BANKASI'NDA YENİ YÖNETİM BASINLA BULUŞTU

Foto Albümü Ziraat Bankası SK'de yeni yönetim basınla buluştu 8 FOTO

Efeler Voleybol Ligi takımlarından Ziraat Bankası Spor Kulübünde, başkan Hüseyin Özyüksel, "Ziraat Bankası'nın bankacılık sektöründe lider olamadığı bir konu yok, spor alanında da artık zirve yapmak istiyoruz." dedi.

Kulübün yeni yönetim kurulu, basın mensuplarıyla tanışmak ve sezona "merhaba" demek için akşam yemeğinde bir araya geldi. Kulübün yeni başkanı Özyüksel, bu sezon şampiyonluktan başka alternatifleri olmadığını belirterek, "Şampiyonluk dışındaki derecelerle ilgilenmiyoruz. Yeni yönetim olarak kulübün bize yüklediği bu sorumluluğu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. CEV Kupası'nda da final oynamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Takımı kurarken tecrübeli ve kaliteli oyuncular almak dışında özellikle kulübün alt yapısından gelen genç oyunculara da ağırlık verdiklerinin altını çizen Özyüksel, "Hem kadromuza hem gençlerimize güveniyoruz. 700'e yakın lisanslı sporcumuz var. Alt yapılardaki potansiyeli arkadaşlar belli bir kıvama getirmişler. Bundan sonra bu potansiyelden hem milli takımlara hem kendi takımıza kaynak yaratabilmek için elimizden geleni yapacağız. Ziraat Bankası, sosyal sorumluluk anlamında bir çok önemli katkılar vermiş, bir çok sporcu yetiştirmiş, gençlerin önünü açmış bir kulüp ama eksik olan bir şey var; o da şampiyonluk. Artık bunu taçlandırmanın zamanının geldiğini düşünüyorum. Ziraat Bankası'nın bankacılık sektöründe lider olamadığı bir konu yok, spor alanında da artık zirve yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübün onursal başkanı Ali Kılıç da yeni sezonun hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Ziraat Bankası 36 senelik bir spor kulübü, tek eksiği şampiyonluk. Kulüp olarak alt yapıya verdiğimiz emeklerin meyvesini bu sene, alt liglerde birincilik, ikincilik ve üçüncülük olarak aldık. Bu sene iyi bir kadro kurduğumuza inanıyoruz, inşallah alt yapılar gibi Efeler Ligi'nde de şampiyon oluruz." dedi.

Yemekte yönetim kurulu üyeleri Şenol Özyurt, Cenk Şahın, Durmuş Dönmez ve Hasan Fahri Mehel, kulüp müdürü Ayhan Özelgül, kulüp doktoru Atakan Mermer ve menajer Barış Hamaz da yer aldı.