GENÇLERBİRLİĞİ-KARABÜKSPOR 33. RANDEVUDA

Gençlerbirliği, 81 yaşında yaşamını yitiren duayen başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği Süper Lig 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.



Sezonun ilk yarısındaki iç saha maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynamasına karar verilen kırmızı-siyahlılar, yeni transferleriyle Karadeniz temsilcisi karşısında sahasında galibiyet arayacak.



Hakem Koray Gençerler'in yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında başkentte düzenlenen Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'na katılan Gençlerbirliği, aynı organizasyonda mücadele eden Kardemir Karabükspor ile karşılaşmadı.



Karadeniz temsilcisinin, ilk maçta Osmanlıspor'u 2-1 yenip, ikinci karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor'a penaltı atışlarında 4-3 yenilmesine karşın topladığı 4 puanla lider bitirdiği turnuvaya, 1-0'lık Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan kırmızı-siyahlılar, Osmanlıspor'a 2-1 kaybetmiş ve organizasyonda üçüncü olmuştu.



33. randevu



Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor ile resmi maçlarda 33. kez karşı karşıya gelecek.



Başkent temsilcisi, geride kalan 32 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik aldı, 46 gol attı. Rakibine 11 karşılaşmada yenilen kırmızı-siyahlılar, kalesinde 36 gol gördü.



Kırmızı-siyahlı takım, Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de oynadığı 18 maçın 8'ini kazandı, 8'inde mağlup oldu. Taraflar 2 karşılaşmada ise hanelerine 1'er puan yazdırdı. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği, 31 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 23 gole engel olamadı.



Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u başkentte konuk ettiği 9 maçın 6'sını kazandı, 1 beraberlik alırken, 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 21 gol atmayı başarırken, kalesinde 11 gol gördü.