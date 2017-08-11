ERYAMAN STADI NE DURUMDA?

Ankara Valisi Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Eryaman'da UEFA standartlarına uygun olarak yapımı sürdürülen 22 bin kişilik stadyum inşaatını yerinde inceledi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü stat inşaatıyla ilgili olarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Gökçek, yetkililere, Ankara'da stadyum sıkıntısı yaşandığını belirterek, çalışmaların daha da hızlandırılması ve "İlhan Cavcav Futbol Sezonu"nun ikinci yarısına kadar hazır edilmesi için talimat verdi.

Firma yetkilileri de sezonun ikinci yarısının başlayacağı 19 Ocak 2018 tarihine kadar çalışmaları tamamlama sözü verdi.

UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stadın tamamlanmasıyla, Ankara’ya dev bir tesis kazandırmış olacaklarını belirten Gökçek, stadyumun, pek çok özelliğiyle Ankara’da ilk olacağını belirterek, "Stat, son derece modern olacak. 7 bin 140 metrekare oyun sahası ve 8 bin 136 metrekare yeşil çim alan üzerine, içinde çim havalandırma sistemi, çim ısıtma sistemi ve sulama sistemi bulunan hibrit çim kullanılacak. Bununla ilgili detaylı proje çalışması tamamlandı ve malzemeler seçildi. Stat, Ankara’da hibrit çim kulllanılan ilk stat olacak” diye konuştu.

İnşaatın hızla ilerlediğini bildiren Gökçek, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi :

“Stadyum inşaatının statik hesaplaması, 4 blok halinde çözüldü. Şu anda kaba inşaatın %70 i tamamlandı. Kurban Bayramı'na kadar kaba inşaatının bitirilmesi planlıyoruz. Fabrikada çelik çatı elemanları üretimine geçildi.”

-STADYUMUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şimdilik adı Eryaman Stadı olarak anılan Stat, 62 bin 255 metrekare arazi üzerine, 41 bin 630 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

Hazırlanan plan sayesinde seyirci, sporcu, VIP, basın ve güvenlik için hızlı hareket imkanı sağlanacak. Stadyumun çatısı, betonarme prefabrik tribün üzerine dairesel çelik konstrüksiyonlu yarı açık kabuk çatı sistemiyle inşa edilecek. Tüm tribünlerin üzeri kapalı olacak.

Saha zemini 7 bin 140 metrekare oyun sahası ve 8 bin 136 metrekare yeşil çim alan üzerine hibrit çimle kaplanacak.

(Hibrit Çim; doğal çimin sentetik liflerle birleşiminden meydana gelen bir çim çeşidi olarak tanımlanıyor. Doğa ve teknolojinin birleşimiyle oluşan hibrit çim, aynı zamanda yüzde yüz doğal bir çim olarak kabul edilir. Yüzde 100 doğal hibrit çimde futbolcu sakatlık problemini %70 daha az yaşar. Hibrit çimli saha, konser ve diğer etkinlikler için kullanılabilir)

Stadyumun yapı yüksekliği 4 kattan oluşacak.

VIP seyirci kapasitesi 1222 kişilik, loca seyirci kapasitesi 658 kişilik, engelli ve refakatçi seyirci kapasitesi 20 kişilik ve basın tribünü 48 kişilik olacak.

Stat'da 5 bin 80 metrekare ticari alan ve 49 loca bulunacak.

734 araçlık açık, 38 araçlık kapalı otopark ve 7 otobüs park alanı olacak.

Stadyum girişlerinde turnikeler yer alacak.