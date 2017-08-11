LİGLER BAŞLIYOR! İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2017-2018 futbol sezonu, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bugün start alacak sezonun ilk hafta maç programı şöyle:
Bugün:
21.45 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor (Malatya İnönü)
20.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Ağustos Pazartesi:
21.45 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom)
TFF 1. Lig:
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor (Çaykur Didi)
21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Adanaspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
13 Ağustos Pazar:
20.00 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor (Gaziantep)
14 Ağustos Pazartesi:
20.00 Elazığspor-Altınordu (Elazığ Atatürk)