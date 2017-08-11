PREMİER LİG'DE PERDE AÇILIYOR

İngiltere Premier Lig'de 2017-2018 sezonu Cuma günü Arsenal ile Leicester City arasında oynanacak maçla başlayacak.

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea, ilk hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, yeni sezonun ilk puan mücadelesinde Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk olacak.

Sezonun ilk derbi maçı Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki başkent temsilcisinin ikinci haftadaki maçına Wembley Stadı ev sahipliği yapacak.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi maç 9 Aralık'ta Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool ile Everton yine aynı tarihte karşı karşıya gelecek.

Arsenal ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren Londra derbisi 18 Kasım'da Emirates Stadı'nda oynanacak.

25 yılı geride bırakan Premier Lig'de sezonun açılış maçında Fransız teknik adam Arsene Wenger ile yola devam kararı alan Arsenal, sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.

Chelsea'nin yeni golcüsü Morata

İlk yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Antonio Conte ile sözleşme yenileyen ve İtalyan teknik adamın kazancını yıllık 9 milyon sterline çıkaran Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki Alvaro Morata'yı 60 milyon sterlinlik bonservisle beş yıllığına renklerine bağladı. Bu rakam kulüp rekoru olarak tarihe geçti.

Emektar kaptanı John Terry ile sezon sonunda yollarını ayıran, Sırp orta saha oyuncusu Nemenja Matic'i Manchester United'a gönderen "Maviler", Tiemoue Bakayoko ve Antonio Rüdiger'in transferi için de 73 milyon sterlin harcadı.

Guardiola takımı yeniden kurdu

Katalan teknik adam Pep Guardiola ile ilk sezonunda istediği başarıyı yakalayamayan Manchester City, yeni sezonda kupa sevinci yaşamak için kesenin ağzını açtı.

Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkan Monaco'dan Bernardo Silva ve Benjamin Mendy'i renklerine bağlayan Manchester ekibi, Real Madrid'den Danilo, Benfica'dan Ederson, Tottenham'dan Kyle Walker ve Vasco De Gama'dan Douglas Luiz ile kadrosunu güçlendirdi.

Altı futbolcunun transferi için 230 milyon sterlin bonservis ödeyen Manchester City, Fernando, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Jesus Navas, Willy Caballero, Bacary Sagna, Nolito, Aleksander Kolarov, Kelechi Iheanacho'nun da aralarında yer aldığı 22 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Mourinho ve Wenger'den rekor transferler

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile geçen sezonu lider Chelsea'nin 24 puan gerisinde altıncı sırada tamamlayan Manchester United, şu ana kadar iki transfer yaptı.

Chelsea'nin de kadrosuna katmak istediği Everton'ın Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu 75 milyon sterlinlik bonservisle beş yıllığına renklerine bağlayan Manchester ekibi, 31 milyon sterlin bonservis ödediği Benfica'dan da 22 yaşındaki İsveçli futbolcu Victor Lindelof ile savunmasını takviye etti. İngiltere kariyerinde 85 golü bulunan 24 yaşındaki Lukaku'nun bonservis bedeli, Premier Lig takımları arasında gerçekleşen en pahalı transfer olarak rekor kırdı.

Fransız Arsene Wenger ile 14 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arsenal da, Olympique Lyon'dan golcü futbolcu Alexandre Lacazette'yi kulüp rekoru kırarak transfer etti.

26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayan Londra ekibinin kasasından bonservis için 46,5 milyon sterlin çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, 4 yıl önce Mesut Özil'i Real Madrid'den transfer ederken ödedikleri 42,4 milyon sterlinle rekor kırmıştı.

Çeyrek asrı geride bıraktı

1992-93 sezonundan itibaren Premier Lig adıyla yeniden düzenlenen İngiliz futbolunun en üst düzeydeki lig organizasyonunda geride kalan 25 yılda 9 bin 746 maç oynanırken, 25 bin 769 gol atıldı.

Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran ve çok sayıda kupa zaferi yaşayan İskoç teknik adam Alex Ferguson, 810 maçla Premier Lig tarihinde en fazla karşılaşmaya çıkan teknik direktör olarak tarihe geçti. Deneyimli teknik adam, Manchester ekibiyle Premier Lig'in kurulduğu yıldan başlamak üzere toplam 13 kez şampiyonluk turu attı.

Ligde en çok teknik direktör değiştiren takımların başında ise Southampton geliyor. Kırmızı-beyazlı takım, yeni göreve getirdiği Arjantinli Mauricio Pellegrino ile 16. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

313 milyondan fazla taraftar destek verdi

Premier Lig'in 25 yıllık tarihinde toplam 313 milyondan fazla taraftar statlara gelerek takımlarına destek verdi.

113 farklı ulustan 3 bin 835 futbolcunun en az bir lig maçında forma giydiği lig tarihinde, hakemler bin 477 kez kırmızı kartına başvurdu.

En fazla şampiyonluk yaşayan Manchester United

İngiltere Birinci Futbol Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 20 kezle Manchester United oldu.

Arsenal'ın 13 şampiyonluğunun bulunduğu İngiltere'de Everton 9, Aston Villa 7, Sunderland ve Chelsea 6, Manchester City, Newcastle United ve Sheffield Wednesday 4, Blackburn Rovers, Leeds United, Wolverhampton Wanderers ve Huddersfield Town ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

168 ülkeden 132 televizyon kanalı yayınlayacak

2016-2019 yılları arasındaki üç sezonluk yayın hakları 5 milyar 136 milyon sterline satılan Premier Lig, 168 ülkede 132 televizyon kanalıyla futbolseverlere ulaşacak. Premier Lig maçlarını Türkiye'de S Sport kanalı yayınlayacak.

İlk hafta programı

Premier Lig 'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın: Arsenal - Leicester City

12 Ağustos Cumartesi: Brighton - Manchester City, Chelsea - Burnley, Crystal Palace - Huddersfield Town, Everton - Stoke City, Southampton - Swansea City, Watford - Liverpool, West Bromwich Albion - Bournemouth,

13 Ağustos Pazar: Manchester United - West Ham United, Newcastle United - Tottenham.