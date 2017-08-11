Andy Murray'nin kabusu sürüyor
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ANDY MURRAY'NİN KABUSU SÜRÜYOR

Andy Murray'nin kabusu sürüyor

 Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası Andy Murray, Cincinnati Masters'tan çekildiğini duyurdu.

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 Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası Andy Murray, Cincinnati Masters'tan çekildiğini duyurdu.

Büyük Britanyalı tenisçi sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın devam etmesi nedeniyle Rogers Cup'ın ardından Cincinnati Masters'a da katılamayacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.

28 Ağustosta başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılmak için çalışmalarını sürdüren Murray, en yakın takipçisi İspanyol Rafael Nadal'ın Kanada'da devam eden Rogers Cup'ta yarı finale yükselmesi halinde zirvedeki yerini kaybedecek.

Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İsviçreli Stan Wawrinka, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sezonu kapattıklarını açıklamışlardı.

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