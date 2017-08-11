Bursa'da forma numaraları belli oldu
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BURSA'DA FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Bursa'da forma numaraları belli oldu

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

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Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan oyuncuların giyeceği formaların numaraları belirlendi.

Bursaspor'da 16 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmezken, 16 numaralı formanın karşılığında "Büyük Bursaspor taraftarı" yazısı dikkati çekti.

Yeşil-beyazlı oyuncuların yarın başlayacak yeni sezonda giyeceği formaların numaraları şöyle:

1

Harun Tekin

2

Serdar Kurtuluş

3

Emre Taşdemir

4

Ertuğrul Ersoy

5

Bilal Kısa

6

Christian Chagas Tarouco (Titi)

7

Merter Yüce

8

Cristobal Jorquera

9

Sercan Yıldırım

10

Pablo Martin Batalla

11

Deniz Yılmaz

12

Sinan Bakış

14

Ricardo William Faty

15

Tomas Necid

16

BÜYÜK BURSA TARAFTARI

17

Furkan Soyalp

18

Kubi·lay Kanatsızkuş

19

Johathan Berat Ustabaşı

20

Furkan Özçal

21

İsmai·l Konuk

23

Aziz Behich

24

Josua Arnold John

26

Barış Yardımcı

27

Muhammet Şengezer

28

Bogdan Stancu

29

Dzon Delarge

30

Rüştü Hanlı

33

Onur Atasayar

35

Ataberk Dadakdeniz

44

Paschal Onyedika Okoli

45

Yusuf Abdullah Muhammed

46

Mikel Agu

66

Mert Örnek

77

Emmanuel Badu

91

Kofi Atta

93

William Ekong

98

Ozan Can Kökçü."
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