BURSA'DA FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU

Bursasporlu futbolcuların 2017-2018 sezonunda kullanacakları forma numaraları açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kadroda yer alan oyuncuların giyeceği formaların numaraları belirlendi.
Bursaspor'da 16 numaralı forma hiçbir oyuncuya verilmezken, 16 numaralı formanın karşılığında "Büyük Bursaspor taraftarı" yazısı dikkati çekti.
Yeşil-beyazlı oyuncuların yarın başlayacak yeni sezonda giyeceği formaların numaraları şöyle:
|
1
|
Harun Tekin
|
2
|
Serdar Kurtuluş
|
3
|
Emre Taşdemir
|
4
|
Ertuğrul Ersoy
|
5
|
Bilal Kısa
|
6
|
Christian Chagas Tarouco (Titi)
|
7
|
Merter Yüce
|
8
|
Cristobal Jorquera
|
9
|
Sercan Yıldırım
|
10
|
Pablo Martin Batalla
|
11
|
Deniz Yılmaz
|
12
|
Sinan Bakış
|
14
|
Ricardo William Faty
|
15
|
Tomas Necid
|
16
|
BÜYÜK BURSA TARAFTARI
|
17
|
Furkan Soyalp
|
18
|
Kubi·lay Kanatsızkuş
|
19
|
Johathan Berat Ustabaşı
|
20
|
Furkan Özçal
|
21
|
İsmai·l Konuk
|
23
|
Aziz Behich
|
24
|
Josua Arnold John
|
26
|
Barış Yardımcı
|
27
|
Muhammet Şengezer
|
28
|
Bogdan Stancu
|
29
|
Dzon Delarge
|
30
|
Rüştü Hanlı
|
33
|
Onur Atasayar
|
35
|
Ataberk Dadakdeniz
|
44
|
Paschal Onyedika Okoli
|
45
|
Yusuf Abdullah Muhammed
|
46
|
Mikel Agu
|
66
|
Mert Örnek
|
77
|
Emmanuel Badu
|
91
|
Kofi Atta
|
93
|
William Ekong
|
98
|
Ozan Can Kökçü."