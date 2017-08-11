Talisca'nın lisansı çıktı
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TALİSCA'NIN LİSANSI ÇIKTI

Talisca'nın lisansı çıktı

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Talisca'nın lisansının çıkarıldığını açıkladı. 

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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı oyuncusu Talisca'nın lisansının çıkarıldığını açıkladı. 

Açıklamada Talisca'nın teknik heyet uygun gördüğü taktirde Antalyaspor maçında oynayabileceği belirtildi. 

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