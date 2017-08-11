Ramil Guliyev'den altın madalya
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RAMİL GULİYEV'DEN ALTIN MADALYA

Ramil Guliyev'den altın madalya

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu.

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16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dünya şampiyonu oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, erkekler 200 metre finali yapıldı.

Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçti.

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti. 

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