ANKARAGÜCÜ, TRANSFER YAPMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'un sorularını yanıtladı. Transfer yasağının kaldırılmasını değerlendiren Yılmaz, ligdeki hedeflerini de anlattı. Yılmaz'ın Radyospor'da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Transfer yasağı hakkında...

Transfer yasağı ile ilgili süreç zor oldu ama sonu güzel oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz uğraşıyordu. Bayağı da zorlandık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve başkanımızın desteğiyle yasağı kaldırdık ve oyuncuların lisanslarını da çıkardık. Ligdeki ilk maçımıza hazırız.

Ankaragücü transfer yapacak mı?

Hocamız İsmail Kartal ile konuştuk. Şu an için transfer yapmayı düşünmüyor ama belki 1 oyuncu alabiliriz. Amorti transfer olacak. Merkez orta saha transferi olacağını söyleyebilirim. Kendisi Süper Lig oyuncusu. Kulubü ile son durumunun netleşmesini bekliyoruz.

Lige nasıl hazırlandılar?

Ankaragücü olarak iyi hazırlandık. Aramıza geç katılanlar var ama biz moral olarak maça hazırız. Yasağın kaldırılması hocamızı da çok mutlu etti. 15 yeni transfer yaptık. Hocamız önümüzde 4-5 hafta olduğunu söylüyor. Bunları atlatınca Ankaragücü ligin sonunda hak ettiği yerde olacaktır. Yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz. İlk 3 takım arasında yer almayı hedefliyoruz. Yeni bir takımız fakat hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Bu sene olur, seneye olur bilemem. Ama Süper Lig'e kesinlikle çıkmak istiyoruz.

Ankaragücü taraftarlarına mesaj

Taraftarlarımız bizim gücümüz. Bize, başkanımıza ve hocamıza güvensinler ve sabırlı olsunlar. 15 yeni futbolcu aramıza kattık. Taraftarımıza heyecan yaratacak ve görsel şov sunacak bir takım olmak istiyoruz. Bize sabırla inansınlar ve güvensinler.

Kaynak: Ajansspor.com