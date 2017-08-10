ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ AFRİKALISI: CHEİKHOU DİENG

Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, ön sözleşme yaptığı oyuncuların lisanslarını çıkarmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Cheikhou Dieng ile anlaşma sağlayarak oyuncunun lisansını çıkardı.

24 yaşındaki yetenekli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Beştepe Tesisleri’ne gelip anlaşmaya imza attıktan sonra antrenmanlara da çıkmaya başlamıştı.

Senegalli oyuncu Dieng, yeni sezonda Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyecek.

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, Cheikhou Dieng ile ilgileniyor

Cheikhou Dieng kimdir?

Senegalli oyuncu Dieng, profesyonel kariyerine Norveç 1. Lig ekiplerinden Sandefjord takımında başladı. Norveç’te 3 sene oynadıktan sonra Avusturya ligi ekiplerinden St. Pölten takımına transfer olan genç oyuncu, burada gösterdiği etkili oyunu ile Abdullah Avcı’nın isteği üzerine Medipol Başakşehir’e transfer oldu.

2016-17 sezonunun başında Başakşehir’in kadrosunda yer alan yetenekli oyuncu, Avrupa Ligi’nde, Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynama şansını elde etti. Geride bırakılan sezonun devre arasında kiralık olarak eski takımı St. Pölten’de forma giyen oyuncu, Başakşehir’in 2017-18 sezonu başında yaptığı kampa katılarak takıma tekrar dahil oldu.

Cheikhou Dieng, profesyonel kariyeri boyunca 104 maça çıkıp 15 gol kaydetti ve hiç kırmızı kart görmedi. Orijinal yeri sol kanat olan 1.80 boyundaki Senegalli, görev verildiği taktirde sağ kanat ve santrafor mevkilerinde de görev alabiliyor.

﻿ Futbolcu Bilgisi Cheıkhou Dıeng kimdir?

Bilgileri - İstatistikleri