ANKARAGÜCÜ'NDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Mehemt Yiğiner başkanlığındaki Ankaragücü yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklama ile transfer yasağının kaldırılması sürecinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankaralı iş adamlarına teşekkür etti.

Yapılan bildirinin tam metni şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ve destek talimatlarıyla transfer yasağımızı kaldırdık.

Ramazan ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Esnaf Teşkilatını iftar yemeğinde ağırlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yemekte Başkanımız Mehmet Yiğiner’i yanına çağırarak Ankaragücü’müzün durumu hakkında bilgi almış ve 107 yıllık dev çınarın hak ettiği yerlere gelebilmesi için destek olacağını belirtmişti.

Ankaragücü’müzün içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, asırlık çınarın yaşaması ve hak ettiği yerlere gelebilmesi için gerekli desteklerin sağlanabilmesi adına talimatlar vermişti.

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Gençlik yıllarında futbol oynayan ve sporcu kimliği ile Türkiye’yi adeta bir spor tesisi cennetine dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporunun uluslararası arenada başarı elde edebilmesi adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak sporda önemli bir kalkınma hamlesi başlatıp her alanda olduğu gibi spor alanında da kimsesizlerin kimsesi olmuştur.

Ankaragücü’müzün transfer yasağının kaldırılmasında ve TFF 1. Lig'de yarışmacı bir takım oluşturulmasında bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Milli Savunma Bakanımız Sayın Nurettin Canikli’ye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İ. Melih Gökçek ve Ankaralı iş adamlarına Ankaragücü Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

Ankaragücü’müze yapılan yardım ve destekleri yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı Ankaragücü Camiası ve tüm Ankaralılar adına gönülden teşekkür ediyoruz."