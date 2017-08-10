Ankaragücü'nde yasak kalktı, lisanslar çıktı
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ANKARAGÜCÜ'NDE YASAK KALKTI, LİSANSLAR ÇIKTI

Ankaragücü'nde yasak kalktı, lisanslar çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde yarın BB Erzurumspor ile oynanacak maç öncesinde transfer yasağı sorunu ortadan kaldırıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde yarın  BB Erzurumspor ile oynanacak maç öncesinde transfer yasağı sorunu ortadan kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatı ile Ankaragücü için bir araya gelen iş adamları, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile konuşarak Sarı-Lacivertli takıma 4 Milyon TL’lik maddi yardımın verileceğinin taahhütünde bulunmuştu.

İş adamları tarafından verileceği söylenen maddi kaynak, gün içinde Ankaragücü’ne ulaştı ve bu gelir transfer yasağının kaldırılması için kullanıldı. Başkent ekibi, bu destek ile TFF’de transfer yasağına neden olan borcu ödeyerek transfer tahtasını açtı ve yeni sezondaki ilk maçın arefesinde rahat bir nefes almış oldu.

Transfer yasağını açan Ankaragücü, ön sözleşme yaptığı oyuncuların sözleşmelerini TFF’ye ulaştırarak yeni isimlerin lisanslarını teker teker çıkarmaya başladı. Yarınki BB Erzurumspor maçı öncesinde bütün oyuncuların lisanslarının çıkarılarak karşılaşmada tam kadro yer alınacağı bildirildi.

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