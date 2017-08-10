SPORDAKİ ŞİDDET MASAYA YATIRILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de maçları risklerine göre 3 kategoride değerlendireceklerini açıkladı.

Bakan Soylu, “Tüm Türkiye'de maçları risk analizlerine göre değerlendireceğiz müsabakaları risk analizlerine göre değerlendireceğiz. A kategorisi, B kategorisi C kategorisi. Bu şu; riskli müsabakalar, orta riskli müsabakalar ve risksiz müsabakalar yani üç ana kategoride değerlendirecek ve buna ait tedbirlerde ilgili mülki idare amirleri spor kulüpleri ve federasyon tarafından bu çerçevede gerçekleştirilecektir.” dedi.

En riskli maçlar öncesi, gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için Vali başkanlığında toplantıların yapılacağını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor güvenlik kurullarımız A kategorisindeki maçlar öncesinde kesinlikle vali başkanlığında ayda bir de vali başkanlığında toplantıları eksiksiz gerçekleştirecekler."