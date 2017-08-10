Fenerbahçe deplasman açılışlarında zorlanıyor
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FENERBAHÇE DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

Fenerbahçe deplasman açılışlarında zorlanıyor

Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, deplasman açılışlarında zorlanıyor.

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Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, deplasman açılışlarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 3 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.

Sezon açılışlarında 59 maçın 38'ini kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet elde ederken, 11 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 20 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7 kez galip gelen, 7 yenilgi yaşayan, 6 defa da berabere kalan Fenerbahçe, dış sahadaki son 8 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

Fenerbahçe, 60 yaşına girecek lig tarihinde ilk defa Göztepe'yle açılış maçı oynayacak.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1
1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1
1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0
1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3
1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0
1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0
1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1
1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1
1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1
1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0
1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0
1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0
1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0
1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0
1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0
1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2
1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0
1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1
1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4
1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1
1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1
1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1
1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1
1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0
1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2
1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0
1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1
1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5
1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1
1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2
1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0
1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2
1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4
1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0
1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1
1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen)
1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0
1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen)
2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4
2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0
2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3
2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2
2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0
2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0
2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0
2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0
2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2
2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0
2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0
2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1
2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2
2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2
2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0
2016-2017

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

 1-0

Aykut Kocaman'la ilk haftada mağlubiyet yok

Fenerbahçe'nin başında 4. sezonunu yaşayacak teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple sezona iyi başlıyor.

Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonunun ilk haftasında Kocaman yönetiminde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.

2011-2012 sezonuna da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman idaresinde deplasmandaki ilk sezon açılışını 2012-2013 sezonunda yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu sezonda İzmir'de oynanan karşılaşmada Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

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