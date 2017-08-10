FENERBAHÇE DEPLASMAN AÇILIŞLARINDA ZORLANIYOR

Süper Lig'de 2017-2018 sezonundaki ilk maçında 12 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, deplasman açılışlarında zorlanıyor.
Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunun ardından lig açılışlarında çıktığı 3 deplasman maçında galibiyet alamadı. Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 2'sini kaybederken, birinden beraberlikle ayrıldı.
Geçen sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe, 2013-2014'ün ilk haftasında da dış sahada Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunun ilk haftasında ise deplasmanda Elazığspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe, açılış maçlarında deplasmandaki son galibiyetini 2009-2010 sezonunda Denizlispor'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.
Sezon açılışlarında 59 maçın 38'ini kazandı
Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 59 sezondaki ilk hafta maçlarında 38 galibiyet elde ederken, 11 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.
Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 20 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 7 kez galip gelen, 7 yenilgi yaşayan, 6 defa da berabere kalan Fenerbahçe, dış sahadaki son 8 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.
Fenerbahçe, 60 yaşına girecek lig tarihinde ilk defa Göztepe'yle açılış maçı oynayacak.
İlk hafta maçları
Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|1959
|Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
|3-1
|1959-1960
|Fenerbahçe-Feriköy
|2-1
|1960-1961
|Fenerbahçe-Vefa
|3-0
|1961-1962
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|4-3
|1962-1963
|Fenerbahçe-Kasımpaşa
|0-0
|1963-1964
|Fenerbahçe-Beyoğluspor
|2-0
|1964-1965
|Fenerbahçe-Beykoz
|4-1
|1965-1966
|Fenerbahçe-Beykoz
|2-1
|1966-1967
|Fenerbahçe-Altınordu
|2-1
|1967-1968
|Fenerbahçe-Feriköy
|3-0
|1968-1969
|Fenerbahçe-Gençlerbirliği
|0-0
|1969-1970
|Fenerbahçe-Vefa
|1-0
|1970-1971
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|1-0
|1971-1972
|Bursaspor-Fenerbahçe
|1-0
|1972-1973
|Fenerbahçe-Adanaspor
|4-0
|1973-1974
|Samsunspor-Fenerbahçe
|1-0
|1974-1975
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|1975-1976
|Fenerbahçe-Zonguldakspor
|2-2
|1976-1977
|Fenerbahçe-Giresunspor
|3-0
|1977-1978
|Fenerbahçe-Samsunspor
|2-1
|1978-1979
|Kırıkkalespor-Fenerbahçe
|0-4
|1979-1980
|Fenerbahçe-Adanaspor
|2-1
|1980-1981
|Orduspor-Fenerbahçe
|0-1
|1981-1982
|Fenerbahçe-Boluspor
|1-1
|1982-1983
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|1-1
|1983-1984
|Fenerbahçe-Boluspor
|2-0
|1984-1985
|Malatyaspor-Fenerbahçe
|0-0
|1985-1986
|Fenerbahçe-Kayserispor
|3-2
|1986-1987
|Fenerbahçe-Antalyaspor
|2-0
|1987-1988
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|2-1
|1988-1989
|Rizespor-Fenerbahçe
|0-5
|1989-1990
|Altay-Fenerbahçe
|2-1
|1990-1991
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-6
|1991-1992
|Fenerbahçe-Aydınspor
|1-2
|1992-1993
|Fenerbahçe-Bakırköyspor
|4-0
|1993-1994
|Altay-Fenerbahçe
|1-2
|1994-1995
|Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)
|1-4
|1995-1996
|Fenerbahçe-Karşıyaka
|4-0
|1996-1997
|Fenerbahçe-Samsunspor
|4-1
|1997-1998
|Fenerbahçe-Gaziantepspor
|3-0 (Hükmen)
|1998-1999
|Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe
|0-0
|1999-2000
|Fenerbahçe-Vanspor
|3-0 (Hükmen)
|2000-2001
|Kocaelispor-Fenerbahçe
|0-4
|2001-2002
|Fenerbahçe-Samsunspor
|3-0
|2002-2003
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-0
|2003-2004
|Fenerbahçe-İstanbulspor
|0-3
|2004-2005
|Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
|2-2
|2005-2006
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|0-0
|2006-2007
|Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor
|6-0
|2007-2008
|İBB Spor-Fenerbahçe
|2-0
|2008-2009
|Gaziantepspor-Fenerbahçe
|1-0
|2009-2010
|Denizlispor-Fenerbahçe
|0-2
|2010-2011
|Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)
|4-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)
|1-0
|2012-2013
|Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)
|1-1
|2013-2014
|Torku Konyaspor-Fenerbahçe
|3-2
|2014-2015
|Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor
|3-2
|2015-2016
|Fenerbahçe-Eskişehirspor
|2-0
|2016-2017
|
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
|1-0
Aykut Kocaman'la ilk haftada mağlubiyet yok
Fenerbahçe'nin başında 4. sezonunu yaşayacak teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekiple sezona iyi başlıyor.
Sarı-lacivertliler, şampiyon tamamladığı 2010-2011 sezonunun ilk haftasında Kocaman yönetiminde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti.
2011-2012 sezonuna da 1-0'lık Orduspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Aykut Kocaman idaresinde deplasmandaki ilk sezon açılışını 2012-2013 sezonunda yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, söz konusu sezonda İzmir'de oynanan karşılaşmada Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.