Sow'un golü en iyiye aday!
﻿
Site İçi Arama
﻿

SOW'UN GOLÜ EN İYİYE ADAY!

Sow'un golü en iyiye aday!

UEFA, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı golü aday gösterdi.

345 Okunma

UEFA, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'un, Manchester United'a attığı golü aday gösterdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a röveşatayla attığı gol, adaylar arasında yer aldı.

Sezonun en iyi golü oylamasında, geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula, Real Madridli Casemiro, Juventuslu Mario Mandzukic, Austria Wienli Kevin Friesenbichler, İspanya Milli Takımı formasıyla Marco Asensio ve kadınlarda İtalya Milli Takımı'nda attığı gol ile Daniela Sabatino, Sow'un rakipleri arasında bulunuyor.

Oylama, 19 gün boyunca UEFA'nın sitesinde devam edecek.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra İspanyol santrfor
Spordaki şiddet masaya yatırıldı
Fenerbahçe deplasman açılışlarında zorlanıyor
İlk haftanın hakemleri belli oldu
Soldado kontrolden geçti
Kulüpler Birliği'nde yeni dönem
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿